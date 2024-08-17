Bojinov: "Nico Gonzalez se vuole andare via non va trattenuto, arriveranno tanti milioni e c'è già Gudmundsson"

L'ex attaccante bulgaro ha parlato oggi dei temi principali legati alla Fiorentina ed al suo esordio in campionato

Ai microfoni di RadioBruno è intervenuto l'ex attaccante di Fiorentina e Parma Valeri Bojinov che ha parlato della partita di oggi e del mercato Viola: "I sei acquisti della Fiorentina sono giocatori importanti e per il mercato attuale sono un buon numero. Mi auguro che la squadra giochi in modo aggressivo riuscendo ad attaccare velocemente la porta avversaria".

Su Nico Gonzalez: "Quando si ha un giocatore come Nico e si è preso uno com Gudmundsson, è giusto fare cassa per ricreare il reparto. Se il giocatore non vuole rimanere è giusto che venga ceduto però alle condizioni imposte dalla Fiorentina, così facendo si incasseranno tanti milioni."

Sul Parma: "Il Parma è una squadra giovane con buoni giocatori che non vedono l'ora di mettersi in mostra in Serie A, ci sono giocatori che hanno fatto bene all'Europeo, mi aspetto una partita ricca di reti e di spettacolo."

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