Bojinov: “Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria”

In un’intervista rilasciata a La Nazione, l’ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov, ha dato qualche suggerimento di mercato alla sua vecchia società.

Parlando dell’attaccante, Bojinov ha detto: “Io punterei su Icardi. La storia viola è sempre stata connotata da grandi punte e penso che Mauro sarebbe l’ideale: uno come lui in A può ancora fare 20 gol. Certo, i costi sono alti ma penso che il gioco valga la candela. Nel calcio avere un attaccante forte è tutto: pensate a come l’Olympiakos ha vinto la finale di Atene”.

Duro sulla stagione negativa di Milenkovic: “Fossi la Fiorentina cercherei di fare plusvalenza con lui. Mi pare che da dopo l’addio di Vlahovic, Nikola abbia avuto un calo, quasi come se il fatto che Dusan sia andato in un top club e lui ancora no lo avesse condizionato. Per lui è arrivato il momento di cambiare aria”.

