Bojinov nega l’evidenza e afferma: “La Juve è una società per bene, uscirà da queste situazione”

Anche dell’ex Fiorentina Vlahovic e della situazione giudiziaria della Juventus, ha parlato Vlahovic ai microfoni di TMW. Queste le sue parole:

La pubalgia sta tenendo ai box Vlahovic. È ottimista sul suo recupero?

“Ho avuto la pubalgia e so quanto lo fa soffrire e quanto fa male. Non si riesce a lavorare. Manca tantissimo alla Juventus e poi io lo conosco, ci ho giocato e so quanto non giocare gli pesi. Darà il suo contributo appena rientrerà perché ha una mentalità forte, ma è inutile che giochi se non è al top. Lui è uno di quelli che per giocare deve stare bene”.

Le vicendie societarie peseranno sul resto della stagione?

“Non ne so niente e non ci voglio entrare. Non vorrei dire cose fuori luogo. Vedo che la società sta gestendo bene le cose e i risultati lo dimostrano. Quello che conta è che la squadra regga bene, ma senz’altro mi dispiace che sia accaduto questo. La Juventus è una società forte, sana e perbene, uscirà da questa situazione. Tutto il calcio italiano deve essere pulito, questo è importante perché c’è un danno di immagine altrimenti. Vogliamo essere protagonisti in Europa, mi auguro che l’Italia possa ospitare l’Europeo o il Mondiale prossimamente”.

