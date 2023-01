Bojinov: “La Fiorentina ha perso Vlahovic, normale far fatica. Cabral e Jovic devono allenarsi di più”

Valeri Bojinov ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentina dal 2004 al 2006:

“Nell’ultimo mese e mezzo sono stato a Firenze per fare il corso da direttore sportivo, ho conosciuto tante persone e il mondo di come si vive questo mondo. Dopo questo corso vorrei fare anche il corso da allenatore, perchè più cosi studi e impari e meglio è. Fiorentina? Dopo l’anno scorso sono andati via giocatori importanti, non c’è più Vlahovic ed altri. Oggi in serie A può succedere di tutto, tutti possono vincere, è un campionato troppo equilibrato, sono tutti li in classifica, con un paio di vittorie si possono raggiungere posti importanti. Italiano è un allenatore forte, c’è bisogno di tranquillità e serenità, con l’obiettivo di tornare in Europa, tutto può succedere, con un paio di vittorie si può risalire.

Non è facile sostituire Dusan per chi arriva, sia per Jovic che per Cabral, hanno responsabilità, Vlahovic ha segnato tanto, non è un caso che è stato venduto cosi tanto alla Juventus, si tratta di giocatori diversi. Sono giocatori forti e importanti sia Cabral che Jovic, loro devono sforzarsi di più, devono chiedere al mister e devono allenarsi duramente, oggi serve più lavoro, non bastano più un paio di ore di lavoro al giorno. Fossi in loro parlerei con il mister, mi eserciterei con tiri e allenamento

