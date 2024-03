Bojinov: “La Fiorentina dovrà dare più del 100% per Barone, dovrà regalare la Conference al direttore”

L’ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

“Innanzitutto voglio fare le condoglianze alla famiglia Barone, alla dirigenza della Fiorentina ed ai tifosi viola. Perdita grave, perdita importante per il calcio italiano, per quello che ha fatto il direttore, una persona di gran cuore. Una perdita grave, tutti siamo scioccati per quello che è accaduto. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Bisogna essere ancora più forti e continuare a fare quello che stava facendo il direttore Barone. Aveva la mentalità di far far diventare la Fiorentina un club ancor più blasonato. E’ stato un dirigente che non è mai mancato un giorno, è sempre stato presente. La vicinanza della gente dice tutto su quello che è stato il direttore Barone. Abbiamo perso un uomo vero, una persona che ha dato tutto per la società, per Firenze e per i suoi giocatori”.

Ha poi aggiunto: “Tutte le persone che lavorano per la Fiorentina sanno cosa significa quello che è accaduto, ora i giocatori devono dare più del 100% per onorare la memoria del direttore, per non deluderlo. Son sicuro che i ragazzi, il mister e la società risponderanno come devono rispondere. Avranno più motivazioni per portare la Fiorentina a fare qualcosa di più. Non è facile, ma sono sicuro che questa sarà una forza in più, per esprimere qualcosa in più. Sono sicuro che la Fiorentina farà molto, molto di più. Se non curi il dolore, allora questo si espande. Se tu lo lasci scorrere, questo diventa ancor più grande. Devono sciogliersi e togliersi questa pressione che hanno addosso per potersi riprendere. Possibilità che la Fiorentina riporti un trofeo a Firenze? Me lo auguro, secondo me quest’anno, al di là di quello che successo, sono sicuro che arriverà in finale e regalerà il trofeo di Conference League al direttore”.