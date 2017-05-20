Bojinov: "Corvino tornato per ripianare il bilancio"
L'ex centravanti bulgaro della Fiorentina, Valeri Bojinov, ha risposto alle domande di TMW, riguardo la situazione in cui versa la compagine viola. Così l'ex Lecce, Fiorentina e Juventus: "La città di...
L'ex centravanti bulgaro della Fiorentina, Valeri Bojinov, ha risposto alle domande di TMW, riguardo la situazione in cui versa la compagine viola. Così l'ex Lecce, Fiorentina e Juventus: "La città di Firenze e i fiorentini sappiamo tutti come sono: dopo Prandelli e dopo il primo addio di Corvino la Fiorentina ha fatto fatica. Magari non si è creato il giusto feeling. Ho parlato con Corvino a febbraio, mi ha detto che è arrivato per provare ad azzerare i debiti e ripartire per cercare di creare un progetto giusto cosi da far tornare la Fiorentina dove merita. Negli ultimi anni la Fiorentina spendeva e non incassava, un club come quello viola non può fare così".