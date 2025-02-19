Bojinov: "La Fiorentina ha l'obbligo di arrivare in Europa perché il mercato dice questo"

L'ex attaccante bulgaro di Lecce, Fiorentina e Juventus ha parlato degli obbiettivi della squadra viola in questa stagione

A Radio Serie A ha parlato l'ex viola Valeri Bojinov che ha detto la sua sulla Fiorentina: "Quando fai questo mercato devi puntare all'Europa per forza e la società ci crede molto perché ha creato una grande rosa che può puntare anche alla Champions, anche se sarà difficile."

Sul momento viola: "Abbiamo visto un bel calo da parte della Fiorentina che, credo risieda nel problema capitato a Bove perché i compagni hanno avuto un bello shock. Mi ricordo che non appena vidi io le immagini, mi sentii male per loro, quindi immaginiamoci quello che hanno passato i ragazzi. La Fiorentina sta vivendo ancora quel trauma psicologico perché non sono cose che si superano facilmente."