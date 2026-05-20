Luca Bellini

Il Corriere contro la Juventus: "Nico Gonzalez sopravvalutato e Vlahovic strapagato alla Fiorentina"
21 febbraio 2025 11:41
"Non riscatterei Gudmundsson, dà l'impressione di non voler stare alla Fiorentina"
20 febbraio 2025 15:15
L'attaccante del Vikingur Vilhjálmsson: "Un sogno qualificarci contro il Panathinaikos e poi trovare la Fiorentina"
20 febbraio 2025 14:16
Chance tra i grandi per Leonardelli? TMW: “Modena sul portiere della Fiorentina per la prossima stagione”
19 febbraio 2025 14:15
Bojinov: "La Fiorentina ha l'obbligo di arrivare in Europa perché il mercato dice questo"
19 febbraio 2025 14:01
Per Colpani contusione al collo del piede, riposo assoluto. Tornerà a fine marzo contro l'Atalanta?
19 febbraio 2025 12:20
Giudice Sportivo: Gosens salterà il Verona. Zanetti perde Bradaric, ammenda di 2000 euro per il Como
18 febbraio 2025 16:59
Ludi (ds Como): "Grande vittoria contro la Fiorentina. Vogliamo dominare, non ci snaturiamo mai"
18 febbraio 2025 15:02
Amoruso: "Palladino è in confusione, con il Como ha sbagliato completamente la formazione"
18 febbraio 2025 13:41
Graziani dalla parte di Palladino: “Ho fiducia in lui, deve stare tranquillo”. Poi difende Pradè sulle parole dette
18 febbraio 2025 09:01
È vietato sbagliare: Bologna, Spal e Atalanta saranno le prossime avversarie dei viola
26 dicembre 2019 12:14
Niente Fiorentina per Mandzukic: Sarà un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Sono in corso le visite mediche
22 dicembre 2019 13:36
Montella nella lettera ha salutato e ringraziato tutti, tranne Pradè...
22 dicembre 2019 13:14
Merlo consiglia Commisso: "Via Pradè, più potere ad Antognoni e prenda De Zerbi come allenatore"
21 dicembre 2019 17:11
Berrettini: "La Fiorentina è una passione ereditata da mio nonno e da mio padre.."
20 dicembre 2019 07:36
Tifosi viola impazziti sui social: Post contro Commisso! Dato a Montella del napoletano di...."
10 dicembre 2019 08:12
Graziani: "Senza l'infortunio di Giancarlo, quel famoso scudetto l'avremmo vinto noi.."
03 dicembre 2019 10:40
A.A.A. Cercasi gol attaccanti viola: Classifica marcatori impietosa con la Fiorentina
02 dicembre 2019 11:29
Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?
14 novembre 2019 14:12
Contro il Milan capolista, le nostre ragazze cercheranno di riscattarsi dopo il ko subito in Supercoppa contro la Juventus
02 novembre 2019 08:23
La Fiorentina ha fatto più punti in trasferta. Domenica ha l'occasione per migliorare il ruolino casalingo..
31 ottobre 2019 13:49
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