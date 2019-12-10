Tifosi viola impazziti sui social: Post contro Commisso! Dato a Montella del napoletano di...."

di Luca BelliniNavigando su Facebook in vari gruppi dedicati alla nostra amata Fiorentina, ho preso visione con grande disappunto, di alcuni post che reputo fuori luogo. Tanta cattiveria da parte degl...

di Luca Bellini

Navigando su Facebook in vari gruppi dedicati alla nostra amata Fiorentina, ho preso visione con grande disappunto, di alcuni post che reputo fuori luogo. Tanta cattiveria da parte degli autori, tanta esasperazione e termini inappropriati.

Va bene criticare, è giusto farlo, c'è la libertà di pensiero, ma si sta esagerando, non bisogna mai oltrepassare il limite della decenza..

Premetto subito che sono solo pochi individui, per fortuna della Fiorentina. Vogliono farci credere di essere gran intenditori di calcio e tifosi viola, ma in realtà non lo sono affatto e non potranno mai esserlo.

Il sottoscritto e il 99,9% dei veri tifosi, si dissociano da quelle frasi. Montella è giusto criticarlo, ci mancherebbe! Ma arrivare al punto di dargli del terrone e napoletano di mer...

E che dire del nostro Rocco Commisso? Come si fa a muovergli una critica? È inammissibile dargli del chiacchierone! Questo signore venuto da New York, in sei mesi ha già acquistato il terreno, per costruirci il più grande centro sportivo d'Italia... ma per favore.

Dove trovate tanto coraggio? Piccoli leoni da tastiera senza vergogna... Siete dei repressi, con gravi difficoltà intellettive.

Mi auguro che gli amministratori dei vari gruppi, prendano i dovuti provvedimenti, questi individui vanno allontanati dalla Fiorentina, procurano solo male ai nostri colori. Il vero tifoso della Fiorentina è tutta un'altra cosa, si contraddistingue ovunque e non ha niente a che fare con tali minorati...

Ecco alcuni post trovati in vari gruppi: