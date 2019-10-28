Arriva giustamente lo stop per Denis Vavro: Una giornata di squalifica per le provocazioni alla curva Fiesole
Non era passato inosservato, il giocatore della Lazio Denis Vavro, al termine del match si è reso protagonista di un gesto vigliacco e provocatorio verso la curva Fiesole, per poi prendere subito la v...
Non era passato inosservato, il giocatore della Lazio Denis Vavro, al termine del match si è reso protagonista di un gesto vigliacco e provocatorio verso la curva Fiesole, per poi prendere subito la via del tunnel.
Tale gesto non è sfuggito ai collaboratori dell'arbitro, che hanno messo tutto a referto. Il giudice sportivo gli ha inflitto una giornata di stop. Questa la motivazione: “Per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria provocando un ulteriore clima di tensione; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.