Arriva giustamente lo stop per Denis Vavro: Una giornata di squalifica per le provocazioni alla curva Fiesole

Non era passato inosservato, il giocatore della Lazio Denis Vavro, al termine del match si è reso protagonista di un gesto vigliacco e provocatorio verso la curva Fiesole, per poi prendere subito la v...

A cura di Luca Bellini 28 ottobre 2019 20:21

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