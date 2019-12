Nella lettera pubblicata ieri (attraverso Instagram) da Vincenzo Montella, è emerso un aspetto non trascurabile. Nelle parole scritte, l’ex allenatore della Fiorentina ha salutato e ringraziato tutti, si è preso parte della responsabilità del tracollo pur dividendola con altre figure. Ma l’assenza tra i ringraziamenti di Daniele Pradè fa quanto meno pensare, che nell’ultimo periodo qualche crepa tra Montella e il dirigente romano ci sia stata. Non è da escludere, pertanto, che quest’ultimo possa essersi sentito in qualche modo “tradito” dal direttore sportivo, suo grande amico.