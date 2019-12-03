Graziani: "Senza l'infortunio di Giancarlo, quel famoso scudetto l'avremmo vinto noi.."

L'ex bomber gigliato Ciccio Graziani, è stato premiato al "Hall of Fame Viola", entrando di fatto nella storia della Fiorentina. Ecco una parte delle sue parole:"Questo riconoscimento mi fa enormement...

L'ex bomber gigliato Ciccio Graziani, è stato premiato al "Hall of Fame Viola", entrando di fatto nella storia della Fiorentina. Ecco una parte delle sue parole:

"Questo riconoscimento mi fa enormemente piacere, perché entrare nella storia della Fiorentina è una gratificazione enorme. D'altronde qui ci ho giocato, ho fatto l'allenatore e sono tifoso. È una grande soddisfazione".

"Ho due grandi ricordi che mi legano alla viola, purtroppo entrambi brutti. La non vittoria di quel famoso scudetto perso all'ultima domenica e il grave infortunio di Giancarlo. Senza quell'infortunio, quello scudetto l'avremmo vinto. Giancarlo da solo con le punizioni e le sue invenzioni ci avrebbe regalato tanti punti... Anche se chi prese il suo posto, giocò veramente molto bene"