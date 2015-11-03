Notizie Hall Of Fame Fiorentina Fiorentina

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Hall of Fame Viola: anche il capitano Astori e Riccardo Saponara presenti alla cerimonia
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Toni, Superchi e Montuori in Hall Of Fame, domani l'evento ore 20.30. Gli altri sono...
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