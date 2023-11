Valcareggi: “Commisso e Barone non conoscono la storia della Fiorentina, sarebbero stati fuori posto”

L’intermediario di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Toscana Tv dell’assenza della Fiorentina alla meravigliosa manifestazione, che si tiene ogni anno, della Hall Of Fame della Fiorentina, queste le sue parole:

“Sugli americani che non c’erano alla Hall Of Fame della Fiorentina, mi è sembrato stranissimo ma riflettendoci, vero che si sono persi molto, però quella è la festa dei fiorentini viola. Se Commisso e Joe Barone non sanno chi è Dino Pagliari, Alessio Tendi o Ezio Sella glielo posso concedere. Loro forse erano fuori posti li. Onestamente si sono persi molto, quella era la festa dei viola attempati come me che hanno rivisto e conosciuto delle persone che hanno fatto la Fiorentina simpatica e bella, non tanto vincente perchè quella squadra si salvò alla fine in un momento drammatico. Era la festa dei fiorentini, ma si sono persi molto”

IL PARERE DI SANDRO SABATINI