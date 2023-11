Sabatini: “Vlahovic alla Fiorentina sembrava Haaland, ma non lo è. Non segna né con la Serbia né con la Juve”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista, Sandro Sabatini, ha parlato anche di due ex centravanti della Fiorentina: Dusan Vlahovic e Luka Jovic. Di seguito le sue parole: “Vlahovic a Firenze sembrava Halland, ma non lo è. Nella Juventus non segna e non lo fa nemmeno con la Serbia. Poi bisogna dirlo, non è che gioca nel Real Madrid. Biosgna capire se il vero Vlahovic è questo o quello di Firenze. Jovic? San Siro non perdona, un’altra bocciatura sarebbe fatale. Però bisogna farlo giocare dal primo minuto e poi vedere. A gara in corso sarebbe inutile”.