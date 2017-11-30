Stasera la Hall of Fame Viola: riconoscimenti per Dunga, Chiesa, Mencucci e non solo...
Si terranno questa sera, presso l'Auditorium Ridolfi della Banca CR Firenze, le celebrazioni per la sesta edizione della Hall of Fame Viola.Entreranno a far parte della prestigiosa galleria: Enzo Robo...
Si terranno questa sera, presso l'Auditorium Ridolfi della Banca CR Firenze, le celebrazioni per la sesta edizione della Hall of Fame Viola.
Entreranno a far parte della prestigiosa galleria: Enzo Robotti, terzino destro protagonista della vittoria della Coppa Italia e della Coppa delle Coppe nel 1966, Francesco Rosetta, capitano della squadra vincitrice del primo scudetto, Ugo Ferrante, baluardo della difesa della squadra vincitrice del secondo titolo nazionale, Carlos Dunga, capitano della Fiorentina e del Brasile campione del mondo, ed Enrico Chiesa, vincitore dell'ultima Coppa Italia viola.
Oltre ai giocatori verrà insignito del prestigioso riconoscimento anche Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's campione d'Italia.
Gianmarco Biagioni