Hall of Fame Viola: anche il capitano Astori e Riccardo Saponara presenti alla cerimonia

La sesta edizione della Hall of Fame Viola, che accoglierà alcuni campioni del passato come Dunga ed Enrico Chiesa, è in corso di svolgimento ed anche i protagonisti del presente non hanno voluto manc...

La sesta edizione della Hall of Fame Viola, che accoglierà alcuni campioni del passato come Dunga ed Enrico Chiesa, è in corso di svolgimento ed anche i protagonisti del presente non hanno voluto mancare.

Infatti, come testimoniamo gli scatti postati sulla pagina Facebook ufficiale di ACF Fiorentina, erano presenti all'Auditorium Ridolfi anche il capitano della Fiorentina, Davide Astori, ed il suo compagno Riccardo Saponara.

Oltre a loro ha preso parte alla cerimonia anche una delegazione della Fiorentina Women's, il cui presidente Mencucci è stato premiato nel corso della serata, composta da Patrizia Caccamo,Francesca Durante, Stephanie Öhrström e Alice Parisi.

Gianmarco Biagioni