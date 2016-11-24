Toni, Superchi e Montuori in Hall Of Fame, domani l'evento ore 20.30. Gli altri sono...

Gli altri che verranno inseriti nella Hall Of Fame viola sono: Menti, Raveggi e Masieri

Il Museo Fiorentina e ACF Fiorentina, grazie alla preziosa collaborazione di Banca CR Firenze, Plast Pack Packaging, Extreme Luxury e Brandini daranno vita alla quinta edizione della "Hall of Fame Viola", il prossimo venerdi 25 Novembre 2016 ore 20.30 , presso l’auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze (Via Carlo Magno 7 – Firenze), dedicata alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di tutte le epoche, alla quale parteciperanno dirigenti e giocatori viola del passato e di oggi.

A seguito delle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, nella galleria degli onori della Fiorentina verranno accolti quest’anno l'indimenticabile ala viola Romeo Menti, l'amato Capitano Miguel Angel Montuori, l'insuperabile portiere Franco Superchi ed il grandissimo bomber Luca Toni, insieme al mitico "Pallino" Raveggi ed all'ambasciatore viola Giampiero Masieri. I premiati o i loro eredi riceveranno l'onorificenza del Marzocco Viola da esponenti del Club gigliato durante la cerimonia di premiazione che sarà condotta da David Guetta e Mario Tenerani.

La Fiorentina è stata il primo club italiano ad inaugurare la propria Hall of Fame nel 2012 e i premiati di venerdi’ si aggiungono ai tanti delle precedenti edizioni : Antognoni, Hamrin, Pandolfini, Chiappella, Staccione, Pizziolo, Brizi, Riganò, Ridolfi, Righetti, Parenti, Bernardini, Fantappiè, Biagini, Parigi, Befani, Pesaola, Galli, Paroli, Bandini, Borgonovo, Valcareggi, Zeffirelli, Tanturli, De Sisti, Ciuffi, Sarti, Magnini, Orzan, Virgili, Julinho, Baglini, Segato, Merlo, Contratto, Mazzoni, Albertazzi, Batistuta, Volk, Csapkay, Cervato, Chiarugi, Ugolini, Valenti, Mantovani, Toldo.

Con questo prestigioso riconoscimento il Museo Fiorentina desidera rendere indelebile nel tempo le gesta dei grandi protagonisti della storia viola, una storia costruita grazie al loro impegno e la loro passione.

La manifestazione si svolge sotto il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, CONI, FIGC e Associazione Fiorentini nel Mondo.