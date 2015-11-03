Notizie Labaroviola Fiorentina

Il Times conferma Labaroviola, accordo Arsenal Fiorentina per Torreira
03 settembre 2020 21:24
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21 giugno 2020 15:38
Il nostro sito cambia look, restate aggiornati, vi aspettano tante novità tutte da scoprire
21 giugno 2020 00:41
Fiocco azzurro in casa Labaroviola, un nuovo cuore viola è nato, si chiama Giovanni! Auguri Marco
20 aprile 2020 12:55
La redazione di Labaroviola augura a tutti i tifosi un sereno Natale. La nostra informazione non si ferma
25 dicembre 2019 01:16
Le migliori foto dell'esultanza e della gioia della Fiorentina sotto la Fiesole a fine gara
25 febbraio 2019 14:43
Labaroviola per il sociale: diventa un soccorritore volontario per l'emergenza del 118 alla Croce D'Oro di Ponte a Ema
08 febbraio 2019 08:18
AUGURI DI BUON ANNO DA LABAROVIOLA.COM
01 gennaio 2019 00:08
Buon Natale a tutti i lettori di Labaroviola.com
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#CONFRONTOVIOLA, Sconcerti lancia la sfida, Labaroviola l'accoglie. Un faccia a faccia con Della Valle e Corvino
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Parigi: "Io premiato per la bugia più grande "Sono della Juve", vi racconto il mio inno viola. Sabato..."
29 novembre 2018 11:49
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
23 settembre 2018 13:09
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26 giugno 2018 11:05
L'app di Labaroviola si è aggiornata! Ecco la nuova versione per Apple e Android, scaricala subito
23 giugno 2018 18:54
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21 giugno 2018 09:48
Casa Mercato viola, la nostra nuova rubrica di mercato della mezzanotte con tutte le news del giorno
21 maggio 2018 19:57
Fiorentina-Sassuolo sa di crocevia? Eccome, aggrappati a Chiesa, sperando che i vari quesiti stagionali trovino risposta...
03 dicembre 2017 09:32
Il Labaro Viola garrisce ancora al vento: Parigi premiato per la terza volta con il Fiorino d'Oro
29 novembre 2017 17:45
Squadra che vince non si cambia. Ma dopo tre vittorie ed una sconfitta bruciante, quale sarà la giusta scelta contro la Roma? Mister Pioli ha un nodo da sciogliere...
30 ottobre 2017 14:01
ACF: il 1 Novembre allenamento a porte aperte allo Stadio Artemio Franchi. Cancelli aperti dalle ore 14.30
30 ottobre 2017 13:26
Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline
20 ottobre 2017 10:50
Corvino discuterà in questi giorni il rinnovo di contratto per Badelj
24 settembre 2017 18:13
La grinta della squadra piace ai tifosi, ecco come il Franchi può tornare un fortino
22 settembre 2017 18:46
Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"
22 settembre 2017 15:39
Squadra che vince non si cambia: Pioli conferma l’undici di Verona unico dubbio il terzino destro.
16 settembre 2017 14:34
È finalmente uscita l'app di Labaroviola, disponibile sia per Apple che per Android
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CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...
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La Gazzetta: fatta per Milenkovic e Vlahovic. 6.5 mln al Partizan. Due le condizioni nella trattativa...
06 marzo 2017 10:15
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Probabile formazione: dubbio tra Tomovic e Sanchez, davanti Kalinic con Bernardeschi e Borja. A centrocampo...
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Transizione: una parola amata da Sousa che è specchio della stagione e del momento viola...
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Babacar adesso tocca a te. Che Sabato sia "il primo giorno di scuola"?
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Freitas: "Sportiello farà bene, Kalinic? Professionista serio e al momento non ci sono novità da ieri"
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Le immagini più belle della vittoria contro la Juventus. Il fotoracconto
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CONTO ALLA ROVESCIA, ARRIVA "LA PARTITA". 90 MINUTI DI PASSIONE, PER ESSER DI FIRENZE VANTO E GLORIA
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CARO FEDE, TI DOBBIAMO DELLE SCUSE. ADESSO LEGATI PER SEMPRE A NOI...
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UN GELIDO ADDIO? FIRENZE SOGNA BEN ALTRO. LA SOCIETÀ ADESSO PARLI...
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Report ACF: "Astori non disponibile contro il Chievo. Con la Juventus..."
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Gilardino va a Pescara, Benalouane potrebbe tornare in Italia...
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Allenamento: Borja Valero si ferma per una distorsione alla caviglia. In dubbio per il Pescara?
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Fiorentina-Pescara e quel triplo déjà-vu, stavolta magari con esito diverso...
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Ag. Babacar: "A Gennaio resterà a Firenze. Prendere il posto a Kalinic è dura. La media gol..."
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Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina"
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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi- 03 Gennaio 2017
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Gilardino verso la rescissione con l'Empoli. I tifosi viola sanno bene che quello non è il tuo posto...
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A Torino per il dopo Allegri pensano a Paulo Sousa...
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Totoformazione: Chiesa con Sanchez a centrocampo. Il modulo...
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Di Fede in Fede, come il "credo" nel viola. Firenze sogna un modello stile Totti-De Rossi
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Corrado non ci sta e ci riprova per il Pisa. Ecco il comunicato ufficiale con l'appello ai tifosi
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Totalmente dipendenti da Kalinic. Sousa perchè Milic esterno offensivo?
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Bradley, 5 anni un tumore e pochi mesi di vita: ieri sera un goal per la speranza
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ADV: "Spero siano le ultime sviste arbitrali. Gonzalo? Tocca a lui. Stadio siamo vicini. Sousa..."
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Corsi: "A Firenze un goal fortunoso e sei Dio, non funziona così. Saponara e Pucciarelli..."
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Antognoni: "A Milano mancava concentrazione. Gonzalo? Chiedete a Corvino. Chiesa e Perez..."
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Toni, Superchi e Montuori in Hall Of Fame, domani l'evento ore 20.30. Gli altri sono...
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Renzi: "Graduatorie scellerate, magari predicono il terzo scudetto della Fiorentina..."
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"Storia di un sogno sfumato" stasera ore 21.00 presso Scandicci. Un evento de il "Museo Fiorentina"
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Kalinic e Baba sono il 50% dei goal viola, però Sousa...
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Rinnovo Sousa, decisivo Dicembre? L'opzione per il rinnovo scade...
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Badelj: "Fiorentina ambiziosa ma servono i fatti. Sono concentrato. Mercato? Non ne so niente..."
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Kalinic poco lucido? Errore di Sousa trascinato da giovedì. Quando la gestione dei cambi è fondamentale...
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Europa League e il tesoretto da non sottovalutare, l'anno scorso 11,2 mln. Quest'anno invece...
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"IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA, A CASA STAVO MALE. NON SARÒ SOLO UNA BANDIERA PER LA FIORENTINA"
02 novembre 2016 20:51
Il paragone che scotta: quando Antognoni veniva chiamato "il nuovo Rivera". Storia del calcio italiano
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Cambio modulo o Borja a sedere? Una chiave tattica da non sottovalutare...
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Rebus formazione: Ilicic in panca e Zarate titolare? Firenze vuole le due punte. Sousa....
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Gli impegni degl'undici nazionali viola, sfida Sanchez-Vecino. Sousa prende appunti...
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Borja e Badelj sottotono, malinconia derivata dal mercato? Il croato è rimasto per "colpa" di Alonso...
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02 ottobre 2016 17:31
KALINIC E BABA GOAL, QARABAG IN 10. MA CHE BRIVIDI ALL'INIZIO
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L'Enoteca Pinchiorri fa gli auguri a Totti, striscione polemico al Franchi: "Sei un pezzente". Poi le scuse del ristoratore...
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Pres. San Lorenzo: "Gonzalo? Ci abbiamo parlato, a Dicembre..."
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ACF: colore inedito ed elegante, sarà la maglia europea. La maglia si caratterizza per...
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Sanchez: "Sono al top nella mia carriera, ho imparato tanto. La mia posizione..."
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Beffa viola: Jovetic vicino al Milan
31 agosto 2016 13:54
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