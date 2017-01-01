Gilardino verso la rescissione con l'Empoli. I tifosi viola sanno bene che quello non è il tuo posto...
Buona fortuna Gilardino, il tuo posto non era lì...
A cura di Gabriele Caldieron
01 gennaio 2017 18:11
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo portale, Alberto Gilardino sarebbe vicino alla rescissione con l'Empoli per poi trovare squadra. Su di lui Bologna (che lo ingaggerebbe come vice-Destro) e Pescara.
Gilardino, un nome che a Firenze suscita tantissimi ricordi come i vari goal in Champions, la perla con Juventus e Genoa a Firenze e le sviolinate varie, contornate dal ritorno con tanta voglia di rivalsa... In Toscana il tuo posto è nella "tua" Firenze, e da nessun'altra parte. Buona fortuna per la tua nuova avventura violinista solista, il vero tifoso viola ti ricorda con affetto incondizionato.
Gabriele Caldieron