Gilardino verso la rescissione con l'Empoli. I tifosi viola sanno bene che quello non è il tuo posto...

Buona fortuna Gilardino, il tuo posto non era lì...

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo portale, Alberto Gilardino sarebbe vicino alla rescissione con l'Empoli per poi trovare squadra. Su di lui Bologna (che lo ingaggerebbe come vice-Destro) e Pescara.

Gilardino, un nome che a Firenze suscita tantissimi ricordi come i vari goal in Champions, la perla con Juventus e Genoa a Firenze e le sviolinate varie, contornate dal ritorno con tanta voglia di rivalsa... In Toscana il tuo posto è nella "tua" Firenze, e da nessun'altra parte. Buona fortuna per la tua nuova avventura violinista solista, il vero tifoso viola ti ricorda con affetto incondizionato.

Gabriele Caldieron