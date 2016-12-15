Bradley, 5 anni un tumore e pochi mesi di vita: ieri sera un goal per la speranza

Una storia che ci deve ricordare i valori della vita...

Vi ricordate l'incredibile storia del piccolo Bradley Lowery? E' il bambino di soli 5 anni a cui è stato diagnosticato un terrificante tumore e pochi mesi di vita.

Ieri sera però, ha potuto letteralmente vivere un sogno dentro il suo stadio, quello del Sunderland, ovvero lo Stadium of Light: è sceso in campo con la maglia del Sunderland, la sua squadra del cuore ed ha realizzato un goal su rigore al Chelsea raggiungenso così un suo grande desiderio!

Ma Bradley ne ha anche un altro più grande ancora: ricevere quante più cartoline di Natale e in questi giorni la sua casella postale sta letteralmente esplodendo e le poste inglesi sono costrette a straordinari. Beh volete contribuire? Niente di più facile ecco l'indirizzo:

5 Attlee Avenue,

Blackhall Rocks,

Hartlepool TS27 4BY

England

Un bambino con una forza tale da commuovere uno stadio, ricordarci i veri valori del Natale e della vita. Ha voluto inoltre lanciarci un messaggio: non mollare mai.