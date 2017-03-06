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La Gazzetta: fatta per Milenkovic e Vlahovic. 6.5 mln al Partizan. Due le condizioni nella trattativa...

La Gazzetta da per fatti questi due colpi alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2017 10:15
La Gazzetta: fatta per Milenkovic e Vlahovic. 6.5 mln al Partizan. Due le condizioni nella trattativa... -
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Secondo quanto riportato nelle pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport, il D.S. Pantaleo Corvino avrebbe messo a segno due colpi direttamente dal Partizan di Belgrado: Milenkovic e Vlahovic.

I due talenti serbi dovrebbero approdare alla Fiorentina rispettivamente con una clausola particolare a testa: il primo (Milenkovic) per 5 milioni di euro più il 15% della futura rivendita eventuale mentre il secondo (Vlahovic) resterà in Serbia fino al 2018 per poi raggiungere Firenze e la Fiorentina.

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