Notizie Rassegna Fiorentina

De Sisti sicuro: “La Fiorentina potrebbe fare il colpo grosso. Vanoli meriterebbe la conferma”
04 maggio 2026 08:57
Corriere dello Sport: "Ranieri potrebbe giocare terzino sinistro con la Roma"
03 maggio 2026 10:00
Tuttosport, Veretout e Pezzella verso il Napoli. Novità su Chiesa...
28 maggio 2019 11:40
Sottil: "Esordire coi viola emozione unica, la Fiorentina merita sempre l'Europa. Il mio futuro.."
21 maggio 2019 12:01
Repubblica, Corvino verso i saluti. Si pensa a un ritorno al Lecce
21 maggio 2019 11:48
Veretout: "A Firenze sto bene. Lafont affidabile, Dabo un muro, Eysseric e Thereau.."
06 ottobre 2018 10:08
Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci
13 luglio 2018 09:42
CdS Stadio: La Fiorentina è destinata ad essere la squadra più giovane in Serie A, ad oggi media di 23 anni ma con Pjaca e Pasalic...
07 luglio 2018 09:01
GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto
03 luglio 2018 10:08
Tuttosport, Rafael si svincola dal Napoli. Potrebbe essere il vice Lafont
02 luglio 2018 10:27
Tuttosport, la Lazio spinge per Pjaca. Può rientrare nell'affare con Milinkovic Savic
02 luglio 2018 10:15
Lotti: "Parole Malagó e Fabbricini sbagliate e contro le regole. Danno il cattivo esempio.."
29 giugno 2018 10:12
CdS, il tempo stringe per il mercato. Pioli vuole subito portiere e centrocampista
27 giugno 2018 09:47
Tuttosport, Barreca chiede la cessione al Torino. La Fiorentina ci pensa..
27 giugno 2018 09:36
La scheda tecnica di Edmilson Jr, esterno brasiliano dello Standard Liegi
13 giugno 2018 09:35
Qs, la Fiorentina assalta Meret. Ecco il piano di Corvino per portarlo a Firenze
11 giugno 2018 10:16
GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca..
08 giugno 2018 10:26
Tuttosport, Pioli chiama Scuffet a Firenze. Il portiere bianconero ha voglia di rilanciarsi..
06 giugno 2018 10:42
Chiesa, la Juventus offre 50 milioni più due giocatori
06 giugno 2018 10:08
Tuttosport, anche il Liverpool vuole Chiesa. Per lui pronta un'offerta plurimilionaria
28 aprile 2018 10:22
I precedenti di Udinese-Fiorentina parlano viola. In trasferta peró i bianconeri possono essere pericolosi..
04 marzo 2018 09:45
Benassi: "Parlai con Miha e mi disse che ero la terza scelta. Domano nessun senso di rivalsa.."
24 ottobre 2017 10:42
Ferrara: "Pioli conosce i limiti della squadra e preferisce giocare in 6 in difesa che fare i fenomeni.."
16 ottobre 2017 11:58
Corvino apre al rinnovo di Badelj. La risposta di giocatore e procuratore è ancora incerta..
16 ottobre 2017 11:42
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13 ottobre 2017 08:51
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi - 12 Ottobre 2017
12 ottobre 2017 08:00
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi - 10 Ottobre 2017
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Tiri, potenza e fantasia. Eysseric e Saponara ringraziano la sosta per riprendersi la Fiorentina
05 ottobre 2017 11:07
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Nazione, Saponara con la Primavera per trovare minutaggio. Sarà convocabile contro la Juventus..
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Corriere, Fiorentina squadra che ha eseguito più tiri verso la porta. Il gioco sulle fasce però..
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Nazione, Kalinic si considera un ex viola, potrebbe anche andare all'Inter. Come contropartita..
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Ferrara: "Mercato poco chiaro, i tifosi e Piolo meritano nomi importanti. Veretout.."
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