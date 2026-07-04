Gazzetta: “Koleosho alla Fiorentina prima del ritiro. Pronto ingaggio da circa 1 milione di euro”

L’accelerata definitiva è arrivata ieri

Koleosho sarà già a disposizione per l’inizio del ritiro estivo che prenderà il via nella seconda parte della prossima settimana. Il giocatore, che può rendersi utile sia a destra che a sinistra, era da tempo nel mirino del direttore sportivo Fabio Paratici, ma l’accelerata definitiva è arrivata ieri sera con l’offerta ufficiale della Fiorentina al Burnley per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Le due società comunque, già nei giorni scorsi, avevano trovato un accordo di massima e avevano apparecchiato il tavolo della trattativa che in queste ore è in chiusura.

C'era la concorrenza del Paris FC, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione, ma alla fine il futuro di Koleosho sarà viola. In perfetta linea con il mercato che ha in mente la Fiorentina e cioè giocatori giovani, di prospettiva e con un ingaggio ancora contenuto visto che si aggirerà sul milione (al Paris FC percepiva 600mila euro). Per lui ora l'occasione Fiorentina, che porta in Italia uno dei calciatori della speranza di rinascita azzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.