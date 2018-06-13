La scheda tecnica di Edmilson Jr, esterno brasiliano dello Standard Liegi

L’ultima idea per il tridente di Pioli porta in Belgio. Corvino ha messo gli occhi su Edmilson Junior, esterno offensivo dello Standard Liegi

L’ultima idea per il tridente di Pioli porta in Belgio. Corvino ha messo gli occhi su Edmilson Junior, esterno offensivo dello Standard Liegi. Il classe ’94, piede destro che può giocare a sinistra o a destra, andrà in scadenza a giugno 2019. Il brasiliano con passaporto belga ha vinto due Coppe del Belgio con lo Standard e un campionato di seconda divisione con il Sint Truiden, ma soprattutto ha impressionato negli ultimi mesi, in occasione dei play off giocati dalla fine di marzo alla fine di maggio: in questo periodo ha segnato ben 7 degli 11 gol stagionali, e gli osservatori viola nel nord Europa hanno notato il suo profilo, vedendolo dal vivo più volte.

CONCORRENZA. Lo Standard ha proposto il rinnovo prima delle vacanze, ma non ha ricevuto risposte positive. Su di lui ci sono anche Porto, Psv e Wolverhampton, ma la soluzione italiana è quella che lo intriga di più. Attenzione alla concorrenza di Sassuolo e Genoa, i due club che hanno chiesto informazioni con maggiore insistenza: lo Standard Liegi adesso ha solo l’obiettivo di evitare lo svincolo a parametro zero dopo che due anni fa ha investito un milione e mezzo.

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport