Lotti: "Parole Malagó e Fabbricini sbagliate e contro le regole. Danno il cattivo esempio.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex ministro dello sport Luca Lotti. Queste le sue parole sulla vicenda Milan-Malagó-Fabbricini:

"Ho trovato strane e sbagliate le parole di Giovanni Malagò perché se ci sono delle regole vanno rispettate. E lo dico da tifoso milanista. In più le sue parole non danno l'idea del ruolo terzo che dovrebbe avere il numero uno dello sport italiano. Quello di Fabbricini e Malagò non è un messaggio che deve passare alle persone. Si possono rivedere le regole, ma certamente non deve passare il messaggio che si possa fare buchi di bilancio di natura economica. L'errore è di fondo. Perché ha detto quelle parole? Avrà voluto sicuramente difendere l'immagine del calcio italiano e per questo cercare di difendere il Milan, ma diciamo che non gli è venuto benissimo. A questo punto è giusto che sia la Fiorentina ad andare in Europa. Se mi aspetto una presa di posizione dei Della Valle? Non lo so, la proprietà viola avrà tutto di guadagnato da un'eventuale qualifica in Europa e mi auguro che siano in grado di costruire una squadra all'altezza della competizione".