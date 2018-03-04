I precedenti di Udinese-Fiorentina parlano viola. In trasferta peró i bianconeri possono essere pericolosi..
La Fiorentina sarà impegnata questo pomeriggio nel match contro l’Udinese. 94 gli incontri disputati tra le due squadre.
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 09:45
La Fiorentina sarà impegnata questo pomeriggio nel match contro l’Udinese. 94 gli incontri disputati tra le due squadre. I precedenti dicono viola: 46 i successi dei gigliati contro i 22 dei friulani. Bilancio discreto anche in trasferta, 13 le vittorie viola (l’ultima nel 2009) in casa bianconera, contro le 17 vittorie dei padroni di casa.
A riportarlo è il quotidiano La Nazione.