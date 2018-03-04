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I precedenti di Udinese-Fiorentina parlano viola. In trasferta peró i bianconeri possono essere pericolosi..

La Fiorentina sarà impegnata questo pomeriggio nel match contro l’Udinese. 94 gli incontri disputati tra le due squadre.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 09:45
I precedenti di Udinese-Fiorentina parlano viola. In trasferta peró i bianconeri possono essere pericolosi.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone Badelj
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La Fiorentina sarà impegnata questo pomeriggio nel match contro l’Udinese. 94 gli incontri disputati tra le due squadre. I precedenti dicono viola: 46 i successi dei gigliati contro i 22 dei friulani. Bilancio discreto anche in trasferta, 13 le vittorie viola (l’ultima nel 2009) in casa bianconera, contro le 17 vittorie dei padroni di casa.

 

A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

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