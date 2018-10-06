Veretout: "A Firenze sto bene. Lafont affidabile, Dabo un muro, Eysseric e Thereau.."

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout. Queste le sue parole

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout. Queste le sue parole: "Siamo terzi in classifica ma non facciamo calcoli. Non guardiamo chi ci sta davanti. Il segreto è vivere alla giornata con l’obiettivo di tornare in Europa. Con il nostro stile e il nostro modo di vivere le partite. Lafont? È giovanissimo eppure è arrivato a Firenze avendo disputato 100 gare in Ligue 1. Ha personalità ed è bravo con i piedi, ci fidiamo di lui. Eysseric? Due anni fa nel Nizza è stato fantastico. Nella stagione scorsa ha avuto qualche piccolo problema ad adattarsi al calcio italiano ma nelle prime partite di questo campionato è stato tra i migliori in campo. Non è un giocatore “da allenamento” come sostiene qualcuno. Lui è un giocatore forte. Dabo è un muro difficile da superare, Laurini e Thereau hanno giocato poco perché hanno avuto dei problemi ma restano elementi preziosi. La Lazio? È una grande squadra. Immobile la butta sempre dentro, Milinkovic è una forza della natura. Io dovrò stare attento a Luis Alberto che proverà a giocarmi alle spalle. Cercherò di averlo sempre davanti agli occhi. È abile nel servire assist. Sul rinnovo? Nel calcio si vive alla giornata. Quello che si pensa oggi potrebbe essere diverso tra otto mesi. Però io sto bene a Firenze.