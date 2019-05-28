Tuttosport, Veretout e Pezzella verso il Napoli. Novità su Chiesa...
Come riportato sulle pagine del quotidiano Tuttosport, la Fiorentina sta iniziando a pensare al mercato in uscita. Oltre a Veretout
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 11:40
Come riportato sulle pagine del quotidiano Tuttosport, la Fiorentina sta iniziando a pensare al mercato in uscita. Oltre a Veretout, al Napoli potrebbe arrivare anche il capitano viola German Pezzella, convocato in estate per la Copa America.
Novità su Chiesa. Il giovane talento della Fiorentina, in caso di cambio di proprietà, potrebbe decidere di rimanere a Firenze.