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Corriere, Fiorentina squadra che ha eseguito più tiri verso la porta. Il gioco sulle fasce però..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è la squadra ad aver effettuato il maggior numero di tiri..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 09:52
Corriere, Fiorentina squadra che ha eseguito più tiri verso la porta. Il gioco sulle fasce però.. - Cristiano Biraghi, Verona - Fiorentina
Cristiano Biraghi, Verona - Fiorentina
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Per chiudere il laboratorio viola è ancora presto, ma Pioli già sorride. A Verona la Fiorentina ha giocato e palleggiato, attaccanto e segnato a valanga. I viola sono la squadra che finora in campionato ha effettuato più tiri verso la porta avversaria (48), di cui 28 verso la porta. Sulle fasce però il gioco ancora latita: in queste tre partite i cross sono stati appena 16. Contro il Bologna sabato al Franchi sarà una sorta di prova del nove, perchè rispetto al Verona è più in forma, ha più talento. Pioli proseguirà su questa strada con Thereau, Chiesa e Benassi dietro a Simeone e con quel continuo interscambio di ruoli che ha creato confusione nella difesa dell’Hellas e su cui l’allenatore lavora da tempo.

Lo riporta Il Corriere Fiorentino.

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