Gazzetta sicura: "Fazzini a centrocampo è l'unico destinato all'addio. Al suo posto Thorstvedt"

Ndour, Fagioli e Mandragora saranno i titolari

Nei piani della Fiorentina Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora saranno i potenziali titolari della prossima stagione e Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, arrivati a gennaio con riscatto obbligatorio vincolato alla salvezza, proveranno a scalare le gerarchie. Tutto questo naturalmente al netto di offerte irrinunciabili. Solo Jacopo Fazzini è destinato all'addio e l’obiettivo Thorstvedt numericamente prenderebbe il suo posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.