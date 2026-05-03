Corriere dello Sport: "Ranieri potrebbe giocare terzino sinistro con la Roma"

Il sabato mattina al Viola Park ha dato qualche risposta a Vanoli

Il sabato mattina di lavoro al Viola Park ha dato qualche risposta parziale a Paolo Vanoli: in vista della trasferta di domani a Roma continua il reinserimento in gruppo di Fabiano Parisi e Robin Gosens, che anche ieri hanno svolto parte della seduta d'allenamento insieme ai compagni. La speranza per il tecnico viola è poter recuperare entrambi per la sfida di domani, anche perché per quanto riguarda la fascia sinistra Luis Balbo è ancora alle prese con qualche problema fisico e anche ieri si è allenato a parte, così come Roberto Piccoli e Niccolò Fortini.

Con Kean lontano da Firenze - in permesso speciale per la nascita del figlio - le due emergenze per Vanoli sono sempre le stesse, terzino sinistro e centravanti. Alla prima, in caso né Gosens né Parisi diano garanzie, Vanoli ovvierà spostando Luca Ranieri sulla sinistra; per il secondo punto interrogativo invece pronto Albert Gudmundsson come falso nove. Lo avevamo già visto lì contro il Sassuolo, un'interpretazione del ruolo che è piaciuta a Vanoli, che però spera di recuperare in extremis Piccoli. Per il resto l'abito tattico sarà il solito, una sorta di 4-1-4-1 che avrà come sempre in Fagioli il fulcro di tutta la manovra: in caso Ranieri sia costretto a giocare come esterno basso a sinistra, per il ruolo di difensore centrale accanto a Pongracic favorito Comuzzo su Rugani, così come, in mezzo al campo, Ndour pare in vantaggio su Brescianini. Lo riporta il Corriere dello Sport.