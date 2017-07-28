Nazione, Kalinic si considera un ex viola, potrebbe anche andare all'Inter. Come contropartita..

Nello stallo della trattativa con il Milan, si è inserita l’Inter per Nikola Kalinic. Il croato, richiesto più volte dal Milan, potrebbe andare..

Nello stallo della trattativa con il Milan, si è inserita l’Inter per Nikola Kalinic. Il croato, che aveva espresso la volontà di andare in rossonero, avrebbe comunque dato la disponibilità ad ascoltare la proposta dei nerazzurri, visto che ormai si considera un ex viola a tutti gli effetti.

La Fiorentina potrebbe intavolare una trattativa inserendo una contropartita come Eder, che peròSpalletti non vorrebbe cedere, per parziale sconto dei 30 milioni richiesti.

Discorso simile con il Milan, con Niang oggetto del desiderio, che potrebbe partire dopo il preliminare di Europa League.

A riportarlo è La Nazione