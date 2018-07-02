Tuttosport, la Lazio spinge per Pjaca. Può rientrare nell'affare con Milinkovic Savic

Come riporta il quotidiano TuttoSport, i problemi legati all'arrivo di Marko Pjaca alla Fiorentina potrebbero giungere da Roma sponda Lazio. L’attaccante esterno croato piace al ds biancoceleste Ighli Tare e al tecnico Simone Inzaghi e ha un ingaggi

A cura di Redazione Labaroviola 02 luglio 2018 10:15

Condividi