Tuttosport, la Lazio spinge per Pjaca. Può rientrare nell'affare con Milinkovic Savic
Come riporta il quotidiano TuttoSport, i problemi legati all'arrivo di Marko Pjaca alla Fiorentina potrebbero giungere da Roma sponda Lazio. L’attaccante esterno croato piace al ds biancoceleste Ighli Tare e al tecnico Simone Inzaghi e ha un ingaggi
Come riporta il quotidiano TuttoSport, i problemi legati all'arrivo di Marko Pjaca alla Fiorentina potrebbero giungere da Roma sponda Lazio. L’attaccante esterno croato piace al ds biancoceleste Ighli Tare e al tecnico Simone Inzaghi e ha un ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione. Su di lui la Fiorentina è ancora molto forte, e a favore dei viola resta la facilità di trovare l’accordo per un diritto di riacquisto. L’ipotesi però di un suo inserimento nell’operazione Milinkovic resta attuale: alla Lazio, peraltro, avrebbe la certezza di giocare in Europa mentre in viola potrebbe farlo solo in caso di esclusione del Milan.