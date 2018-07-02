Tuttosport, Rafael si svincola dal Napoli. Potrebbe essere il vice Lafont
Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina, dopo aver messo a segno il colpo Alban Lafont, è ancora alla ricerca di un numero 12 da affiancare al baby francese..
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 10:27
Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina, dopo aver messo a segno il colpo Alban Lafont, è ancora alla ricerca di un numero 12 da affiancare al baby francese, vista la sempre più probabile partenza del polacco Dragowski. L’obiettivo numero uno di Corvino come vice-Lafont adesso è Rafael, appena svincolato dal Napoli