Labaro Viola

Notizie Rafael Fiorentina

La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...

09 luglio 2018 09:39

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi

04 luglio 2018 09:54

Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont

03 luglio 2018 23:39

Vice Lafont, il profilo ideale potrebbe essere Sorrentino. La situazione...

03 luglio 2018 11:20

Tuttosport, Rafael si svincola dal Napoli. Potrebbe essere il vice Lafont

02 luglio 2018 10:27

Corriere Fiorentino, Rafael da oggi svincolato, potrebbe fare il vice Lafont

01 luglio 2018 12:30

La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...

25 giugno 2018 09:10

Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta

07 giugno 2018 09:16

Pedullà: "Rafael proposto alla Fiorentina. Sottil? Ci sarà grande interesse sul mercato"

06 giugno 2018 19:14

Corriere Dello Sport, per la porta viola la Fiorentina segue anche Rafael Cabral svincolato dal Napoli

30 maggio 2018 09:12

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