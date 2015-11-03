Notizie Rafael Fiorentina

La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...
09 luglio 2018 09:39
CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
04 luglio 2018 09:54
Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont
03 luglio 2018 23:39
Vice Lafont, il profilo ideale potrebbe essere Sorrentino. La situazione...
03 luglio 2018 11:20
Tuttosport, Rafael si svincola dal Napoli. Potrebbe essere il vice Lafont
02 luglio 2018 10:27
Corriere Fiorentino, Rafael da oggi svincolato, potrebbe fare il vice Lafont
01 luglio 2018 12:30
La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...
25 giugno 2018 09:10
Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
07 giugno 2018 09:16
Pedullà: "Rafael proposto alla Fiorentina. Sottil? Ci sarà grande interesse sul mercato"
06 giugno 2018 19:14
Corriere Dello Sport, per la porta viola la Fiorentina segue anche Rafael Cabral svincolato dal Napoli
30 maggio 2018 09:12
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