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La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, per il posto come vice Lafont piacciono: Sorrentino e Rafael. Per il 39enne la soluzione porterebbe ad un contratto pluriennale, diverso il discorso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 09:39
La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski... -
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, per il posto come vice Lafont piacciono: Sorrentino Rafael. Per il 39enne la soluzione porterebbe ad un contratto pluriennale, diverso il discorso di Rafael in regime di svincolo. Ad oggi però il secondo portiere è Dragowski e se non verrà trovato il rimpiazzo rimarrà a Firenze. Cerofolini va in Serie B al Cosenza.

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