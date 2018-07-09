La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, per il posto come vice Lafont piacciono: Sorrentino e Rafael. Per il 39enne la soluzione porterebbe ad un contratto pluriennale, diverso il discorso...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, per il posto come vice Lafont piacciono: Sorrentino e Rafael. Per il 39enne la soluzione porterebbe ad un contratto pluriennale, diverso il discorso di Rafael in regime di svincolo. Ad oggi però il secondo portiere è Dragowski e se non verrà trovato il rimpiazzo rimarrà a Firenze. Cerofolini va in Serie B al Cosenza.