Corriere Fiorentino, Rafael da oggi svincolato, potrebbe fare il vice Lafont
Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, Rafael, da oggi in regime di svincolo dal Napoli, potrebbe arrivare a Firenze come vice Lafont. Il portiere brasiliano conosce...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 12:30
Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, Rafael, da oggi in regime di svincolo dal Napoli, potrebbe arrivare a Firenze come vice Lafont. Il portiere brasiliano conosce benissimo il campionato italiano e non è un aspetto da sottovalutare. A breve partiranno Dragowski e Cerofolini.