Corriere Fiorentino, Rafael da oggi svincolato, potrebbe fare il vice Lafont

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, Rafael, da oggi in regime di svincolo dal Napoli, potrebbe arrivare a Firenze come vice Lafont. Il portiere brasiliano conosce...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, Rafael, da oggi in regime di svincolo dal Napoli, potrebbe arrivare a Firenze come vice Lafont. Il portiere brasiliano conosce benissimo il campionato italiano e non è un aspetto da sottovalutare. A breve partiranno Dragowski e Cerofolini.