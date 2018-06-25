La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...
Altro giorno, altri nomi. La porta viola è attualmente sguarnita e secondo quanto riportato La Nazione la Fiorentina nel rebus portiere punta a Lafont. Il classe '99 è il titolare del Tolosa in Franci...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 09:10
Altro giorno, altri nomi. La porta viola è attualmente sguarnita e secondo quanto riportato La Nazione la Fiorentina nel rebus portiere punta a Lafont. Il classe '99 è il titolare del Tolosa in Francia ed è giudicato un vero e proprio talento. Le alternative non mancano ed i nomi sono: Gabriel, Rafael, ed anche il messicano Ochoa ma lo Standard Liegi fa "orecchie da mercante".