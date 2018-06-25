La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...

Altro giorno, altri nomi. La porta viola è attualmente sguarnita e secondo quanto riportato La Nazione la Fiorentina nel rebus portiere punta a Lafont. Il classe '99 è il titolare del Tolosa in Franci...

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2018 09:10

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