Labaro Viola

La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...

Altro giorno, altri nomi. La porta viola è attualmente sguarnita e secondo quanto riportato La Nazione la Fiorentina nel rebus portiere punta a Lafont. Il classe '99 è il titolare del Tolosa in Franci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 09:10
La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative... -
Calciomercato
La Nazione
Rafael
Gabriel
Lafont
Ochoa
Condividi

Altro giorno, altri nomi. La porta viola è attualmente sguarnita e secondo quanto riportato La Nazione la Fiorentina nel rebus portiere punta a Lafont. Il classe '99 è il titolare del Tolosa in Francia ed è giudicato un vero e proprio talento. Le alternative non mancano ed i nomi sono: Gabriel, Rafael, ed anche il messicano Ochoa ma lo Standard Liegi fa "orecchie da mercante".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok