Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport (vedi immagine sottostante), la Fiorentina starebbe corteggiando El Shaarawy della Roma ma nonostante l'imminente arrivo di Kl...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 09:16
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport (vedi immagine sottostante), la Fiorentina starebbe corteggiando El Shaarawy della Roma ma nonostante l'imminente arrivo di Kluivert nella Capitale, il faraone non si muove. Per la porta piace Skorupski, la Roma chiede 10 milioni. Piace anche Rafael del Napoli in regime di svincolo. In uscita, Bruno Gaspar vicino allo Sporting Lisbona.