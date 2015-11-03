Notizie Bruno Fiorentina

Bruno shock: “Fiorentina sotto il livello della sua storia. Temo che ci sarà da lottare fino a maggio”
04 marzo 2026 10:12
Bruno boccia la difesa viola: "Dire che Pongracic è un difensore è una parola grossa”
10 febbraio 2026 22:20
Pasquale Bruno duro: “Gimenez è scarso. I simulatori il male del calcio, presi in giro tutti i tifosi”
21 ottobre 2025 09:14
Bruno: “Voglio la Fiorentina in Champions. Pongracic? Quante bischerate. In A mancano fuoriclasse”
17 ottobre 2024 09:22
Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"
27 aprile 2024 21:15
Bruno: “Non sarà una gara facile per la Fiorentina, l’Hearts è molto fisico”
04 ottobre 2022 10:03
Pasquale Bruno duro: "Vlahovic e Chiesa sarebbero dei campioni? Mi fate venire da ridere"
18 giugno 2022 14:14
Bruno spara a zero su Vlahovic: ''Il gioco della Juve non lo esalta, ma lui non è ancora pronto''
05 aprile 2022 16:52
Bruno duro: "Juventus inguardabile. Tridente? Ma quale tridente, sono degli scappati di casa"
24 febbraio 2022 21:40
P.Bruno: "Chiesa ha rotto i cogl**ni, è sempre per terra. Gestione cartellini scandalosa"
09 novembre 2021 13:12
Bruno: "Cuadrado ha rotto i cog*****, è sempre terra. Prende per il cul* milioni di spettatori"
04 maggio 2021 13:23
Casa Mercato Viola, il nome nuovo viene dal Brasile. Con l'Empoli...
11 gennaio 2019 21:24
Offerto il portiere brasiliano Bruno, classe 98, in scadenza di contratto con il Coritiba
11 gennaio 2019 14:26
Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
07 giugno 2018 09:16
Pezzella rescinde, ma è il fratello Bruno: via dal Messina, lo vuole mezza serie C
15 dicembre 2017 16:29
Bruno Gaspar ad un passo da Firenze, il portoghese saluta gli amici su Instagram
18 giugno 2017 21:16
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