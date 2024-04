Bruno: “Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio”

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio RDS Serie A, Pasquale Bruno è ritornato su un episodio che lo ha visto protagonista in negativo nei suoi trascorsi con la Fiorentina:

“Perché colpii Franco Lerda con un pugno? Quello lo dovresti chiedere a lui. L’anno prima contro il Brescia fu una partita durissima in Serie A. Ve lo avevamo raccontato. Vincemmo 2-1 quella partita, fu molto cattiva. Io feci un fallo su Hagi, lui reagì su di me. In Serie B c’era Hagi da una parte, Batistuta, Effenberg ecc. quindi incredibile il livello che c’era. Cinque minuti prima della fine, lui mi sputa. Alla fine lo presi per la mano e gli dissi ‘lo sputo me lo tengo, ma tanto ti riprendo. Ci rivedremo, te la farò pagare”. E lui mi dice “vai a cacare terrone di merda”. Poi nel sottopassaggio a Firenze, arrivi, scendi e poi giri a sinistra. Guardai l’arbitro e tutti ecc. lui esce, accelero io e scendo. Lui stava camminando, gli tiro la maglia, lui si gira e gli tiro due cazzotti. Non se l’aspettava, poi ha cominciato a barcollare. Dietro di me arrivò Batistuta, ha visto che gli ho dato due pugni. Non so perché gliene diede un altro. Quindi questo svenuto. A Batistuta lo videro e quindi Lucescu disse ‘è stato l’argentino’. Lucescu poi è andato in sala stampa, con la camicia bianca tutta piena di sangue e disse ‘questo è il sangue di Lerda’ picchiato da Bruno e Batistuta”.

Lo riporta areanapoli.it

