Casa Mercato Viola, il nome nuovo viene dal Brasile. Con l'Empoli...

di Lorenzo BigiottiPoche, pochissime le novità da segnalare per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. La principale è il nome nuovo per la porta. Se la Fiorentina riuscisse a piazzare Dragowski...

di Lorenzo Bigiotti

Poche, pochissime le novità da segnalare per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. La principale è il nome nuovo per la porta. Se la Fiorentina riuscisse a piazzare Dragowski, si studia il profilo di Bruno, specialista classe 1998 in scadenza di contratto con il Coritiba. Nelle ultime ore il giovane estremo difensore brasiliano è stato proposto a Fiorentina e Sampdoria, con il club viola che appunto lo sta valutando.

Corvino, dg dei gigliati infine, avrebbe incontrato Pecini, dg degli empolesi, per discutere dell’eventuale passaggio in viola del terzino destro Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione. All'Empoli nel frattempo potrebbe essere prestato Thereau, gli azzurri infatti cercano un attaccante