Offerto il portiere brasiliano Bruno, classe 98, in scadenza di contratto con il Coritiba

Secondo Sportitalia, infatti, il portiere del Coritiba, Bruno Bertinato, sarebbe stato proposto proprio a Samp e Fiorentina. L’estremo difensore noto semplicemente come Bruno, classe ’98, andrà in sca...

Secondo Sportitalia, infatti, il portiere del Coritiba, Bruno Bertinato, sarebbe stato proposto proprio a Samp e Fiorentina. L’estremo difensore noto semplicemente come Bruno, classe ’98, andrà in scadenza di contratto con il club brasiliano a giugno 2019, e le trattative per il rinnovo sembrano ormai essersi arenate.

Ecco perché gli agenti del promettente portiere hanno iniziato a proporre il numero uno in Europa. Bruno, in possesso di passaporto italiano, non andrebbe ad occupare uno degli slot utilizzabili per i giocatori extracomunitari e potrebbe essere una scommessa a costo zero, dunque con margine di rischio molto ridotto