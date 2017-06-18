Bruno Gaspar ad un passo da Firenze, il portoghese saluta gli amici su Instagram
Bruno Gaspar è davvero ad un passo dalla Fiorentina. Lo testimonia anche lo stesso terzino portoghese, con un selfie postato su instagram che lo ritrae in compagnia di un amico, con su scritto: "Quest...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 21:16
Bruno Gaspar è davvero ad un passo dalla Fiorentina. Lo testimonia anche lo stesso terzino portoghese, con un selfie postato su instagram che lo ritrae in compagnia di un amico, con su scritto: "Questo ragazzo mi mancherà". Probabile che ad inizio settimana prossima arriverà l'annuncio ufficiale.