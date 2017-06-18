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Bruno Gaspar ad un passo da Firenze, il portoghese saluta gli amici su Instagram

Bruno Gaspar è davvero ad un passo dalla Fiorentina. Lo testimonia anche lo stesso terzino portoghese, con un selfie postato su instagram che lo ritrae in compagnia di un amico, con su scritto: "Quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 21:16
Bruno Gaspar ad un passo da Firenze, il portoghese saluta gli amici su Instagram -
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Bruno Gaspar è davvero ad un passo dalla Fiorentina. Lo testimonia anche lo stesso terzino portoghese, con un selfie postato su instagram che lo ritrae in compagnia di un amico, con su scritto: "Questo ragazzo mi mancherà". Probabile che ad inizio settimana prossima arriverà l'annuncio ufficiale. 

Bruno Gaspar ad un passo da Firenze, il portoghese saluta gli amici su Instagram

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