Bruno spara a zero su Vlahovic: ''Il gioco della Juve non lo esalta, ma lui non è ancora pronto''

Momento no per Vlahovic, e le critiche non si fanno attendere per colui che doveva essere il colpo a effetto del mercato della Juventus.

Non sta passando un momento di particolar brillantezza, giusto per utilizzare un eufemismo, Dusan Vlahovic, e se ne accorto Pasquale Bruno, che intervenendo ai microfoni di Tiki Taka non ha utilizzato mezzi termini per spiegare la flessione dell'attaccante serbo.

Queste le sue parole: ''Vlahovic non è un fenomeno, ed il fatto che stia disattendendo le aspettative lo confermano. Visto l'investimento fatto era lecito aspettarsi di più, ed invece non appena ha incontrato cinque difensori di livello non ha visto palla. C'è da dire anche che, differentemente da quanto capitava nella Fiorentina, il gioco della Juve non lo esalta''.

DALLA SPAGNA CONFERMANO: FIORENTINA, SAMPDORIA E BETIS SU CICALADAU DEL GALATASARAY

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