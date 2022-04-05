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Dalla Spagna confermano, la Fiorentina si è rifatta sotto per Alexander Cicaldau del Galatasaray

Anche il centrocampista rumeno del Galatasaray Alexander Cicaldau sembra essere entrato nei radar della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 16:20
Dalla Spagna confermano, la Fiorentina si è rifatta sotto per Alexander Cicaldau del Galatasaray -
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pradè

Come riportato dal quotidiano spagnolo minutod.com sarebbero diversi i club interessati al centrocampista ventiquattrenne del Galatasaray Alexander Cicaldau. Il calciatore rumeno, continua il portale iberico, era stato pagato appena 6,5 milioni di euro la scorsa estate, cifra che ovviamente non basterà dunque per prelevarlo dal club turco. Il Betis Siviglia, che al momento appare  la società più interessata a concludere la trattativa, deve guardarsi dalla concorrenza di Fiorentina e Sampdoria.

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