Lo schiaffo morale di Scamacca a Vlahovic, rinnova il contratto prima di essere ceduto a giugno

In questo momento Gianluca Scamacca è considerato il centravanti italiano più forte del futuro, a giugno andrà via, ma rinnova il contratto con la società che lo ha scoperto e lanciato. A differenza di Vlahovic, che invece ha fatto scelte totalmente

Tutto fatto per il rinnovo di Gianluca Scamacca con il Sassuolo fino all'estate del 2026. Una stagione in più per la punta scuola PSV Eindhoven (curiosità: gli olandesi dovranno incassare il 10% della futura cessione) con il club della famiglia Squinzi. Un'intesa raggiunta e che le parti a questo punto dovranno soltanto ratificare. Nazionale azzurro, a quota 13 reti in questa Serie A su 29 partite disputate (ma con solo il 58% totale dei minuti giocati), passerà dai 400mila euro ora guadagnati a Sassuolo a una cifra che si aggira intorno agli 800mila.

Il futuro è ancora da scrivere, sebbene l'Inter abbia in testa di consegnargli ben più che la maglia del vice Edin Dzeko. Il sondaggio di Tuttomercatoweb.com lo ha eletto di fatto come nuovo titolare anche della maglia da centravanti dell'Italia e per questo la prossima estate sarà quella decisiva per il futuro di Scamacca. Il Milan è un'altra ipotesi ma ben più defilata rispetto ai nerazzurri. Intanto il rinnovo col Sassuolo che era già nell'aria e per il quale ora è attesa la conferma ufficiale da parte dei neroverdi. Lo riporta TMW

FLACHI BACCHETTA VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/flachi-commenta-la-sceneggiata-di-vlahovic-i-campioni-non-fanno-queste-cose-segno-di-debolezza/171545/