Flachi commenta la sceneggiata di Vlahovic: "I campioni non fanno queste cose, segno di debolezza"

Flachi ha commentato la Fiorentina e tanti interpreti viola nella settimana che porta alla sfida del Maradona contro il Napoli

Ciccio Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria in casa contro l'Empoli, le sue parole:

"Vedo una Fiorentina più squadra nella gestione della partita, manca cinismo anche se si crea tanto. Adesso si è più compatti, frutti del lavoro che è iniziato a settembre, i giocatori sono sempre i soliti adesso e questo è un vantaggio per la crescita e per la costruzione della squadra. Vlahovic ha perso a Torino perchè prima la Fiorentina giocava anche per lui, Italiano sfrutta bene le caratteristiche dei propri giocatori.

Da Cabral mi aspettavo qualcosa in più, la prima palla l'ha toccata al 15esimo, magari un po' di emozione, deve ambientarsi, lo vedo al di fuori del gioco. Forse deve essere libero di mente e uscire un po' dagli scemi. Nel calcio deve decidere chi gioca, credo che Italiano già lo sappia, se gioca un po' uno e un po' l'altro non fa bene a nessuno.

Castrovilli con Torreira e Duncan viene più fuori perchè il centrocampo è più equilibrato, l'assenza di Torreira a Napoli sarà pesante perchè dà ritmo e geometrie, copre gli spazi e le linee di passaggio. Ma non dimentichiamoci anche di Bonaventura che è un giocatore fondamentale. Come abbiamo visto tutto l'anno cambiano gli interpreti e non cambia il nostro modo di giocare

Siamo tutti fiduciosi con questa Fiorentina perchè stiamo facendo bene, è una squadra che può diventare devastante con gli avversari che devono conquistarsi qualche cosa come il Napoli, in Coppa Italia abbiamo fatto bene, perchè non replicarci? Anche se domenica contro l'Atalanta il Napoli mi ha impressionato

Nico e Ikonè sono arrivati quest'anno quindi devono avere il tempo di adattarsi al nostro campionato, loro hanno tutto, a me piacciono, hanno caratteristiche importanti. Sono giovani e possono crescere tantissimo. Nico darà ancora più fastidio alle altre squadre, andrà sempre a migliorarsi, stesso discorso con Ikonè, appena si sblocca diventerà devastante. Normale che se giochi con il piede invertito puoi diventare prevedibile perchè tendi sempre ad andare sul piede forte. Sottil nell'ultima azione doveva fare il cucchiaio, doveva chiudere l'azione il prima possibile oppure rientrare e calciare subito

Sulla sceneggiata di Vlahovic contro l'Inter? I grandi campioni non fanno queste cose, è un segnale di debolezza in quel momento li, oggi sui social si vedono subito queste cose e non fai una bella figura, stessa cosa per De Ligth

Il nuovo stemma non mi piace, sono all'antica, mi piace quello attuale. Quando si va a toccare la storia a Firenze ci sono questi riscontri qui. In questa situazioni voglio che si faccia finita qui, se se ne riparla sempre si distoglie l'attenzione del campo e da quello che stiamo facendo"

ADANI OMAGGIA LA FIORENTINA DI ITALIANO

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