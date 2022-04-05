Adani: "Italiano ha cambiato la Fiorentina. Dopo la partenza di Vlahovic manda in gol Nico e Torreira"

L'ex giocatore Lele Adani ha esalto il collettivo della Fiorentina e il lavoro che sta svolgendo mister Italiano

Ai microfoni della Bobo Tv ha parlato l'ex giocatore e opinionista Lele Adani. Queste le sue parole:

“Italiano? Otto partite fa ha perso Vlahovic e hanno fatto gol Torreira e Gonzalez visto che Cabral non è ancora arrivato e Piatek si è fatto male. Il collettivo della Fiorentina fa la differenza anche quando non fa buone partite, si tratta di una squadra che rispecchia molto il suo allenatore, e Italiano è un ottimo allenatore, ed è meritatamente in alto. A differenza di Sassuolo e Verona che hanno proseguito un percorso, Vincenzo ha cambiato completamente la squadra".

MASSIMI PUNITO PER FIORENTINA-EMPOLI

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